- 22 января 2021
- 01:38 Кубок Испании. Голы Дембеле и Брайтвайта в овертайме вывели «Барселону» в 1/8 финала; «Атлетик» выбил «Ибицу»
- 5 января 2021
- 23:14 Кубок Испании. «Хетафе» и «Сельта» вылетели от команд третьего дивизиона 2
- 10 апреля 2020
- 08:35 Футболист из Ибицы поучаствовал в разработке респиратора
- 22 января 2020
- 22:58 Кубок Испании. «Барселона» вырвала победу над «Ибицей» на 94-й минуте, у Гризманна дубль 4
- 21:48 Кубок Испании. «Барселона» после первого тайма проигрывает «Ибице», выступающей в третьем дивизионе
- 13:42 Месси, Пике и Бускетс не попали в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Ибицей» 1