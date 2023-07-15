Новичок «Ибицы» Обольский ответил, не затянет ли его тусовочная жизнь

Нападающий испанской «Ибицы» Николай Обольский прокомментировал трансфер в клуб.

«Ожиданий никаких, ваши ожидания – ваши проблемы, как говорится. Надо просто работать на максимуме. Почему выбрал этот клуб, а не «Депортиво»? От «Депортиво» не было такого интереса, как от «Ибицы», до конкретного предложения не дошли. По факту не хватило времени даже обсудить с ними контракт, так как принял предложение «Ибицы». Могу отметить хорошую инфраструктуру, команда ставит конкретные задачи, клуб был во мне очень заинтересован.

Переживаю ли я, что активная тусовочная жизнь Ибицы затянет? Я был уже в «Сочи», и мы вышли в Премьер-Лигу, поэтому не переживаю», – сказал Обольский.