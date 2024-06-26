Смородская – о 1-м месте Австрии в группе Евро: «Рангник тут ни при чем, считаю его жуликом от футбола»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не считает успешное выступление сборной Австрии на Евро-2024 заслугой ее главного тренера Ральфа Рангника.

Австрийцы выиграли группу чемпионата Европы с Францией, Нидерландами и Польшей.

Рангник работал в «Локо» в 2021 году, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед».

– Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Моe мнение насчeт него не изменить. В «Манчестере» у него не получилось, его выгнали. Что ещe о нeм говорить?

– Вы говорили, что Ральф растерял свою репутацию. Сможет ли он еe восстановить с помощью такой работы на Евро?

– Думаю, нет. Футбольная общественность многое понимает. Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть.

То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звeзды, Рангник тут ни при чeм.