Отец Даку раскрыл, что сказал сыну после его скандальной выходки на Евро-2024

Фехми Даку, отец форварда сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о скандале вокруг игрока.
- Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.
- Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).
- Даку выступает в РПЛ за «Рубин».
«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему не хорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию.
Я слышал, что «Рубин» накажет Мирлинда за поступок на Евро – это решение клуба надо уважать.
У Мирлинда не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», – полагает Даку-старший.
Источник: Sport24