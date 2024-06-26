Отец Даку раскрыл, что сказал сыну после его скандальной выходки на Евро-2024

Фехми Даку, отец форварда сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о скандале вокруг игрока.

Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.

Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).

Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

«Сын уже вернулся домой. Мирлинд здоров, но ему не хорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. Он отдохнет несколько дней и потом поедет в Россию.

Я слышал, что «Рубин» накажет Мирлинда за поступок на Евро – это решение клуба надо уважать.

У Мирлинда не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», – полагает Даку-старший.