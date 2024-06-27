Валуев объяснил, почему «Матч ТВ» не должен транслировать Евро-2024

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев согласен с Вячеславом Фетисовым, что российские госканалы не должны транслировать Евро-2024.
- В России матчи Евро-2024 идут в прямом эфире «Матч ТВ» и в интернет-сервисе Okko.
«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.
Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал Валуев.
- Евро-2024 проходит в Германии с 14 июля по 14 июня.
- Россию не допустили до участия в турнире.
Источник: «РБ Спорт»