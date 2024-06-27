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  • Валуев объяснил, почему «Матч ТВ» не должен транслировать Евро-2024

Валуев объяснил, почему «Матч ТВ» не должен транслировать Евро-2024

27 июня 2024, 09:21
35

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев согласен с Вячеславом Фетисовым, что российские госканалы не должны транслировать Евро-2024.

  • В России матчи Евро-2024 идут в прямом эфире «Матч ТВ» и в интернет-сервисе Okko.

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.

Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал Валуев.

  • Евро-2024 проходит в Германии с 14 июля по 14 июня.
  • Россию не допустили до участия в турнире.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига
Комментарии (35)
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SLADE2019
1719469651
Кто нибудь понял, что он имел в виду? Прозаседался боксер.
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Цугундeр
1719469975
Тогда появится много желающих обзывать ссыкунами наших "избранников " да и не только ссыкунами ..
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АЛЕКС 58
1719470852
И запретить депутатам,чиновникам иметь счета и недвижимость за границей. Правильно,чугунная башка без мозгов!
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ArReal
1719471167
Совсем что ли обезумел? он еще за наши налоги будет решать что нам смотреть , что нет! последний кусок хлеба у людей забираете - так хоть зрелища оставьте! что он вообще в гос думе делает? где юристы , где экономисты? спортсменов не называли ссыкунами? кто называл, и когда? и вообще причем тут это...позор просто
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kutuzov112
1719471369
Эмммм, никакой логики не увидел в словах (хотя чему я удивляюсь). Коля, ты на таблетках?
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ArReal
1719471740
Госканалы не должны это показывать – а что они должны показывать? твои пропагандисткие высеры по Матч Тв в передаче "ЕСТЬ тема" ? с который ты не вылазишь целыми буднями? интересно в чем заключается работа депутата, если он каждый день по будням в обед в студии у них ошивается? и там ни грамма про спорт - только политика!?футбол люди видите ли нам нельзя смотреть...
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mutabor0992
1719472761
Еще один обЪясняла!Мозг как у улитки,а туда же.Сделайте зарплаты как у вас.(в думе)И хоть все платное сделайте.Вот тогда и посмотрим,что люди выберут.
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Cleaner
1719474091
Боксер клинически туп...(((
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ilichkadr
1719475112
Этот татупед очередную фигню сморозил. Видимо не сориентировался, думал, что на записи "Спокойный ночи малыши". У Коли замечательная карьера. Из боксёра в депутаты-единороссы, а потом и в историки. Теперь историю перевирает с экрана..........
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SPACE TRUCKIN
1719485035
х.... какая то....футбол - это праздник для людей и многие следят и смотрят Евро 24....нужно самим выбирать - смотреть или нет,а не идти на поводу у Валуева и иже с ним...
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