Валуев объяснил, почему «Матч ТВ» не должен транслировать Евро-2024

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев согласен с Вячеславом Фетисовым, что российские госканалы не должны транслировать Евро-2024.

В России матчи Евро-2024 идут в прямом эфире «Матч ТВ» и в интернет-сервисе Okko.

«Согласен с Фетисовым. Мы скоро придем к пониманию этого.

Госканалы не должны это показывать – тогда не останется желающих обзывать ссыкунами наших спортсменов», – сказал Валуев.