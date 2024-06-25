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    Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством показ Евро-2024 в России.

    «Не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?!

    Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?» – сказал Фетисов.

    • Евро-2024 проходит в Германии с 14 июля по 14 июня.
    • Россию не допустили для участия в турнире.

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    Источник: ИА Регнум

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    Комментарии (5)
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    ...короче
    1719332899
    ...а ты, Славик, и НХЛ ни одним глазком?)... Наверное забыл, как вы из Совдепии кучкой сваливали?...
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    Semenycch
    1719333024
    Не хочешь, не смотри!
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    Mirak92
    1719333049
    Ага давай)Бутем БРИКС смотреть. Это так надо преподнести страну,что аж стыдно становиться
    Ответить
    Цугундeр
    1719333211
    Ох, ё... Вот где дно -то...((
    Ответить
    momwig_
    1719333508
    Ну почему деменция так косит кумиров?
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