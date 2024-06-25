Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством показ Евро-2024 в России.

«Не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?!

Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?» – сказал Фетисов.