Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

Бывший футболист «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанскую «Ибицу», ответил на вопросы о связи с Россией и событиях в мире.
– Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?
– Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.
Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.
– Когда ты был в последний раз в России, в Москве?
– Давно.
– Не тянет?
– Нет.
– Связь какая-то есть с родиной?
– Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.
– Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?
– Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь. Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.
Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех.