Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

Бывший футболист «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанскую «Ибицу», ответил на вопросы о связи с Россией и событиях в мире.

– Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?

– Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.

Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.

– Когда ты был в последний раз в России, в Москве?

– Давно.

– Не тянет?

– Нет.

– Связь какая-то есть с родиной?

– Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.

– Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?

– Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь. Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.

Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех.