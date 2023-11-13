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  • Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

13 ноября 2023, 23:54
4

Бывший футболист «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанскую «Ибицу», ответил на вопросы о связи с Россией и событиях в мире.

– Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?

– Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.

Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.

– Когда ты был в последний раз в России, в Москве?

– Давно.

– Не тянет?

– Нет.

– Связь какая-то есть с родиной?

– Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.

– Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?

– Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь. Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.

Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Испания. Сегунда Ибица Динамо Обольский Николай
Комментарии (4)
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neim
1699934842
Ещё одна гнида десидентская !
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mihail200606
1699942017
Какая разница что там это ноунейм думает.. рад что не попал под мобилизацию, и рассуждает что там неприемлимо что нет...
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FanatSerj
1700064677
О какой "молодец", как он Израиль с США приложил жестко. Жаль про саму Испанию забыл, которая поставляет и снаряды и оружие для нормализации насилия и смерти против его же родственников.
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