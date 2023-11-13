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    • Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

    Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»

    Бывший футболист «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанскую «Ибицу», ответил на вопросы о связи с Россией и событиях в мире.

    – Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?

    – Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.

    Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.

    – Когда ты был в последний раз в России, в Москве?

    – Давно.

    – Не тянет?

    – Нет.

    – Связь какая-то есть с родиной?

    – Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.

    – Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?

    – Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь. Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.

    Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    13.11.2023 23:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7991

      FanatSerj 15 ноября, 19:11

      О какой "молодец", как он Израиль с США приложил жестко. Жаль про саму Испанию забыл, которая поставляет и снаряды и оружие для нормализации насилия и смерти против его же родственников.

      0
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      Рейтинг: +7890

      mihail200606 14 ноября, 09:06

      Какая разница что там это ноунейм думает.. рад что не попал под мобилизацию, и рассуждает что там неприемлимо что нет...

      1
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      Рейтинг: +6020

      neim 14 ноября, 07:07

      Ещё одна гнида десидентская !

      2
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      Рейтинг: +976

      The only one 14 ноября, 04:56

      А кто это?

      1
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      Рейтинг: +101578

      sv1969 > The only one 14 ноября, 13:10

      Это "норм" человек , для которого черное это белое! То бишь маму с папой он спокойно будет звать родитель один и два(((

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 00:20

      Респект.
      Насилие и смерть неприемлемы, для НОРМАЛЬНЫХ людей.

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