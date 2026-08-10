Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды

Нападающий Николай Обольский подписал соглашение с клубом Сегунды «Сабадель».
Контракт рассчитан на 2 сезона, до 2028 года, сообщили «арлекины» на своей странице в соцсети.
29-летний Обольский перешел в «Сабадель» на правах свободного агента из «Кордобы», в которой он провел два предыдущих сезона.
«Сабадель» по итогам прошлого сезона вышел в Сегунду из третьего по статусу дивизиона Испании вместе с «Тенерифе», «Эльденсе» и командой «Сельта Фортуна». В обратном направлении вылетели «Мирандес», «Уэска», «Культураль Леонеса» и «Сарагоса».
- В сезоне-2025/26 Обольский сыграл в 12 матчах, а еще в 31 оставался на скамейке запасных. В сезоне-2024/25 он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 34 играх за «Кордобу».
- До «Кордобы» россиянин с августа 2020 года выступал за клубы третьего по статусу дивизиона Испании.
- Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.
- На счету игрока 1 матч и 1 гол за молодежную сборную России.
Источник: «Бомбардир»