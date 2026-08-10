Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды

Нападающий Николай Обольский подписал соглашение с клубом Сегунды «Сабадель».

Контракт рассчитан на 2 сезона, до 2028 года, сообщили «арлекины» на своей странице в соцсети.

29-летний Обольский перешел в «Сабадель» на правах свободного агента из «Кордобы», в которой он провел два предыдущих сезона.

«Сабадель» по итогам прошлого сезона вышел в Сегунду из третьего по статусу дивизиона Испании вместе с «Тенерифе», «Эльденсе» и командой «Сельта Фортуна». В обратном направлении вылетели «Мирандес», «Уэска», «Культураль Леонеса» и «Сарагоса».