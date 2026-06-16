Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру

В первом матче финала плей-офф Сегунды за выход в Примеру «Альмерия» в гостях сыграла вничью с «Малагой» со счетом 0:0.
Ответная встреча состоится 20 июня на поле «рохибланкос».
25% акций «Альмерии» владеет компания Криштиану Роналду, а остальными саудовские инвесторы. «Малага» принадлежит катарскому бизнесмену Абдулее бин Нассеру Аль-Тани.
«Альмерия» в последний раз играла в элите испанского футбола в сезоне-2023/24, «Малага» – в сезоне-2017/18.
- Напрямую из Сегунды в Примеру ранее вышли «Расинг» и «Депортиво». Из элиты вылетели «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».
- Из Сегунды вылетели «Мирандес», «Уэска», «Культураль Леонеса» и «Сарагоса». Им на смену придут «Тенерифе» и «Эльденсе», а еще два клуба определятся по итогам финалов стыков «Сельта Фортуна» – «Понферрадина» и «Сабадель» – «Самора».
Испания. Сегунда. Финал
Источник: «Бомбардир»