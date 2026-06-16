Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру

В первом матче финала плей-офф Сегунды за выход в Примеру «Альмерия» в гостях сыграла вничью с «Малагой» со счетом 0:0.

Ответная встреча состоится 20 июня на поле «рохибланкос».

25% акций «Альмерии» владеет компания Криштиану Роналду, а остальными саудовские инвесторы. «Малага» принадлежит катарскому бизнесмену Абдулее бин Нассеру Аль-Тани.

«Альмерия» в последний раз играла в элите испанского футбола в сезоне-2023/24, «Малага» – в сезоне-2017/18.