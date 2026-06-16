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  • Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру

Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру

16 июня, 09:45

В первом матче финала плей-офф Сегунды за выход в Примеру «Альмерия» в гостях сыграла вничью с «Малагой» со счетом 0:0.

Ответная встреча состоится 20 июня на поле «рохибланкос».

25% акций «Альмерии» владеет компания Криштиану Роналду, а остальными саудовские инвесторы. «Малага» принадлежит катарскому бизнесмену Абдулее бин Нассеру Аль-Тани.

«Альмерия» в последний раз играла в элите испанского футбола в сезоне-2023/24, «Малага» – в сезоне-2017/18.

Испания. Сегунда. Финал
Малага - Альмерия - 0:0 (0:0)
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Источник: «Бомбардир»
Испания. Сегунда Испания. Примера Альмерия Малага Роналду Криштиану
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