Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб

«Сочи» отдаст центрального защитника Набиля Абердена в бесплатную аренду в «Кадис». Клуб Сегунды возьмет 23-летнего защитника до конца сезона с опцией выкупа.

«Марокканец сыграл всего 2 матча в РПЛ после назначения Осинькина. В остальных встречах преимущественно выходила пара Солдатенков – Стойич.

Плюс в обойме есть Литвинов, Осипов и Марсело, который был капитаном до разрыва «крестов». Аберден среди них оказался лишним», – написал журналист Иван Карпов.