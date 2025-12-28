Хомуха прокомментировал переход Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

«Мне сложно говорить о физическом состоянии Дивеева. Наверняка «Зенит» не просто так пытается эту сделку осуществить. Значит, у них есть уверенность, что таких проблем будет как можно меньше у него. Дивеев – игрок стартового состава сборной. В любом клубе РПЛ он будет усилением», – сказал Хомуха.