Прогноз Гурцкая на 2026 год в контексте отъезда российских игроков в Европу

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о возможном отъезде россиян в Европу в следующем году.

«Уедет ли российский игрок в один из топ-5 европейских чемпионатов в 2026 году? Я бы так сузил: в топ-5 чемпионатов в первые пять команд – нет. Ответ «нет», не уедет.

Уедет ли вообще какой-нибудь значимый для России игрок из нашего чемпионата? То есть это Сперцян, Батраков, Кисляк…Честно, мало верю в это. К сожалению, власть больших денег будет преобладать над тем, что можно уехать за меньшие деньги и продолжить карьеру в Европе», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».