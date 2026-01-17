Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET оценил последние сделки ЦСКА на вход.

Этой зимой ЦСКА подписал Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду.

Москвичи продолжают работу на рынке.

Команда не брала РПЛ с 2016 года.

– Если без шуток, действительно, ЦСКА со знаком плюс начал межсезонье. Всe равно это два громких трансфера, которые команде были нужны. И один из них – реально лидер, один из лидеров сборной России, один из таких самых культовых российских игроков в последнее время.

– Как вы считаете, ЦСКА этими трансферами подтвердил, что они борются за чемпионство?

– Ну, по мне, да, знаешь почему? Потому что предыдущие три-четыре трансферных окна, даже когда у них появились бабки, как будто бы вкладывались в молодeжь, в перспективу, может быть, когда-нибудь придeт результат. Вот эти два трансфера показали, что результат руководство хочет сегодня.