Пономарев оскорбил Роналду

Сегодня, 19:51
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не хотел бы видеть Криштиану Роналду в армейском клубе.

Сообщалось, что 40-летний португалец может расторгнуть контракт с «Аль-Насром».

«В ЦСКА он с таким поведением бы не сгодился, это он всю команду развалил бы. Если в коллективе один такой заводится – очень плохо.

Роналду никого ни во что не ставит, он сам себе тренер. Поведение у него крайне противное.

Футболист великолепный, но тупой», – сказал Пономарев.

  • Роналду забил 17 мячей в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
  • Всего он отличился 961 голом за карьеру.

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1770224053
Хмырь старый.Негодяй.
Ответить
asd@dsa
1770224164
Кого еще Пономарев не обкакал ? )))
Ответить
subbotaspartak
1770224964
Это оскорбил?
Ответить
Юбиляр
1770225133
Даже если бы Роналду об этом узнал, уверен - ему было настолько пох**, насколько это вообще возможно! Гыгыгы.
Ответить
NewLife
1770225805
Пономарев, ты по сравнению с ним козявка. Не раззевай свой слюнявый рот на футбольного кумира.
Ответить
