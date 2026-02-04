Пономарев оскорбил Роналду

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не хотел бы видеть Криштиану Роналду в армейском клубе.

Сообщалось, что 40-летний португалец может расторгнуть контракт с «Аль-Насром».

«В ЦСКА он с таким поведением бы не сгодился, это он всю команду развалил бы. Если в коллективе один такой заводится – очень плохо.

Роналду никого ни во что не ставит, он сам себе тренер. Поведение у него крайне противное.

Футболист великолепный, но тупой», – сказал Пономарев.