Пономарев оскорбил Роналду

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не хотел бы видеть Криштиану Роналду в армейском клубе.
Сообщалось, что 40-летний португалец может расторгнуть контракт с «Аль-Насром».
«В ЦСКА он с таким поведением бы не сгодился, это он всю команду развалил бы. Если в коллективе один такой заводится – очень плохо.
Роналду никого ни во что не ставит, он сам себе тренер. Поведение у него крайне противное.
Футболист великолепный, но тупой», – сказал Пономарев.
- Роналду забил 17 мячей в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
- Всего он отличился 961 голом за карьеру.
Источник: «Советский спорт»