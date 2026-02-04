Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности

Нападающий Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из «Аль-Насра» посреди сезона.

40-летний футболист очень разочарован своим нынешним положением, поэтому задумался о расторжении контракта, рассчитанного до 2027 года.

Португалец считает, что его влияние в «Аль-Насре» значительно снизилось, а его мнение больше не имеет веса при принятии ключевых решений.