Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности

Нападающий Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из «Аль-Насра» посреди сезона.
40-летний футболист очень разочарован своим нынешним положением, поэтому задумался о расторжении контракта, рассчитанного до 2027 года.
Португалец считает, что его влияние в «Аль-Насре» значительно снизилось, а его мнение больше не имеет веса при принятии ключевых решений.
- Роналду забил 17 мячей в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
- Всего он отличился 961 голом за карьеру.
Источник: Touchline