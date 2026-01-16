Гурцкая рассказал о знакомстве с Мино Райолой

Тимур Гурцкая заявил, что ему довелось дважды встретиться с другим футбольным агентом Мино Райолой.

«Два раза меня Марко [Трабукки] с ним водил на ужин. Первый раз в Милане. Ну, он вел себя как гангстер.

У него была такая очень модная «Дольче Габбана», но которая где-то размера на три меньше. У него там торчало так пузо, у него были какие-то украшения.

Был один человек, который с ним сел за стол, какой-то племянник или типа родственник. У него стояла еще там какая-то машина с охраной. Ну, он просто вел себя реально как гангстер, он разговаривал как гангстер.

Второй раз мы виделись в Мадриде, и приехал чел, который был с 20 чемоданами «Луи Виттон». Двадцать. Я думаю, он что, сюда переехал на ПМЖ?

Я не знаю, что там было, но может быть, кстати, и деньги, потому что его агентские же всегда запредельные были, всегда зашкаливали. Ну, просто космические, не то слово просто», – рассказал Гурцкая.