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Марио Балотелли
Марио Балотелли
Завершил карьеру
12 августа 1990 (36)
#45 | Нападающий
189 см | 85 кг
Италия | Гана
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Трансферы
Публикации
Балотелли подвергся расистским оскорблениям в ОАЭ
12 февраля
1
Фото
Балотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге
11 января
2
Балотелли нашел новую команду
7 января
1
Балотелли порадовался отставке Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука»
2025.11.02 18:06
В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли
2025.10.08 21:35
1
Российскому клубу предлагали Балотелли: известны требования по зарплате
2025.09.30 21:59
2
Балотелли может покинуть «Дженоа» через два месяца после перехода
2024.12.28 14:51
5
Орещук напомнил о ситуации с Балотелли из-за поведения Соболева с журналистами
2024.11.08 13:09
Фото
Итальянский клуб объявил о подписании Балотелли
2024.10.28 19:42
1
Балотелли определился с новым клубом
2024.10.13 18:33
Балотелли во время стрима пообещал порвать Серию A
2024.10.12 12:27
У Балотелли появился второй вариант продолжения карьеры в Серии А
2024.10.09 17:00
Клуб Серии A может пригласить Балотелли
2024.10.08 10:29
1
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Балотелли может перейти в болгарский клуб
2024.09.26 12:47
Президент «Сьона» заверил, что Миранчук проявит себя лучше Балотелли
2024.09.09 11:47
В «Сьоне» пошутили о переходе Миранчука, вспомнив Балотелли
2024.09.08 23:23
Видео
Балотелли падал на улице – его поднимали прохожие
2024.07.01 18:18
Видео
Балотелли взорвал петарду в раздевалке команды
2024.03.06 19:19
5
Видео
Балотелли вновь выложил сторис с Путиным
2024.02.18 00:37
2
Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина
2024.01.28 18:49
4
Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина
2024.01.28 17:39
1
Видео
Балотелли похвалил Путина в соцсетях, но быстро удалил публикацию
2024.01.28 14:45
Видео
Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь
2023.11.24 10:14
2
Балотелли высказался о неназначенном пенальти Украины в матче с Италией
2023.11.23 19:22
10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
2023.11.02 21:50
1
Балотелли выбрал сторону в конфликте Израиля и Палестины
2023.10.23 16:55
Балотелли попросился в сборную Италии: «Никто не обладает такими качествами, как я»
2023.10.22 12:02
1
Фото
Балотелли хлестко ответил Златану, который осудил Марио за «утраченную карьеру»
2023.10.15 22:09
1
Ибрагимович осудил Балотелли за утраченную карьеру
2023.10.15 18:56
1
2
3
4
5
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