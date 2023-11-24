Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь

Итальянский нападающий Марио Балотелли врезался в стену в городе Ордзинуови, находясь за рулeм автомобиля марки «Ауди». Он избежал серьезных травм
В машине ориентировочной стоимостью 114 тысяч евро сработали подушки безопасности. Выйдя из автомобиля, форвард «Адана Демирспор» лег на землю. Прибывшие на место ДТП медики оказали Баллотелли первую помощь.
Сообщается, что 33-летний футболист отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.
- Балотелли провел в нынешнем сезоне пять матчей за «Адана Демирспор» в турецкой суперлиге, в которых забил три мяча.
- В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Сьон».
Источник: il Fatto Quotidiano