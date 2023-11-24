Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь

    Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь

    Итальянский нападающий Марио Балотелли врезался в стену в городе Ордзинуови, находясь за рулeм автомобиля марки «Ауди». Он избежал серьезных травм

    В машине ориентировочной стоимостью 114 тысяч евро сработали подушки безопасности. Выйдя из автомобиля, форвард «Адана Демирспор» лег на землю. Прибывшие на место ДТП медики оказали Баллотелли первую помощь.

    Сообщается, что 33-летний футболист отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

    • Балотелли провел в нынешнем сезоне пять матчей за «Адана Демирспор» в турецкой суперлиге, в которых забил три мяча.
    • В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Сьон».

    Новости по теме
    Балотелли высказался о неназначенном пенальти Украины в матче с Италией
    10 худших трансферов в истории «Ливерпуля» 1
    Балотелли выбрал сторону в конфликте Израиля и Палестины
    Источник: il Fatto Quotidiano

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3326

      фанат джигурды 24 минуты назад

      Теперь понятен его набор слов по поводу пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2159

      ItalianFootball 2 часа назад

      А недавно вот кричал, что до сих пор он является лучшим форвардов в Италии и заслуживает вызова в сборную. Ну сейчас его вызовут если не в сборную Бутылки с широким горлышком так сборная Граненого стакана приберет.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+