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  • Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь

Балотелли попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование на алкоголь

24 ноября 2023, 10:14
2

Итальянский нападающий Марио Балотелли врезался в стену в городе Ордзинуови, находясь за рулeм автомобиля марки «Ауди». Он избежал серьезных травм

В машине ориентировочной стоимостью 114 тысяч евро сработали подушки безопасности. Выйдя из автомобиля, форвард «Адана Демирспор» лег на землю. Прибывшие на место ДТП медики оказали Баллотелли первую помощь.

Сообщается, что 33-летний футболист отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

  • Балотелли провел в нынешнем сезоне пять матчей за «Адана Демирспор» в турецкой суперлиге, в которых забил три мяча.
  • В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Сьон».

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Источник: il Fatto Quotidiano
Турция. Суперлига Адана Демирспор Балотелли Марио
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1700810657
А недавно вот кричал, что до сих пор он является лучшим форвардов в Италии и заслуживает вызова в сборную. Ну сейчас его вызовут если не в сборную Бутылки с широким горлышком так сборная Граненого стакана приберет.
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фанат джигурды
1700818007
Теперь понятен его набор слов по поводу пенальти.
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