Балотелли падал на улице – его поднимали прохожие

В Италии обсуждают новый инцидент с участием Марио Балотелли.

В соцсетях появился ролик, на котором форвард «Адана Демирспора» падает на улице. Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Подняться футболисту помогали прохожие.

Сам Балотелли так прокомментировал вирусное видео: «Я видел видео, где мы с друзьями падаем на землю, валяемся, прыгаем, бегаем… Я не вижу проблемы в том, чтобы провести вечер с друзьями, никому не навредив.

Потом меня осудили, но за что? Потому что вам не показали все изображения.

После такой [сборной] Италии, новость, которая должна была стать предметом обсуждения – это то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумайте о серьезных вещах».