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    Балотелли во время стрима пообещал порвать Серию A

    Нападающий Марио Балотелли во время стрима отреагировал на мнение одного из участников, который поставил нападающего «Венеции» Йоэла Похьянпало выше итальянского форварда.

    «Что ты несешь? Ты не признаешь мои заслуги только потому, что я не играл [в последнее время] в Серии А? Да пошел ты и Серия А – тоже!

    Я обещаю: я порву Серию А, когда найду клуб! Я порву эту сраную Серию А!» – сказал Балотелли.

    • Сейчас 34-летний Балотелли находится без клуба после ухода из «Аданы Демирспор».
    • Сообщалось, что форвард может перейти в «Дженоа» или «Торино» в статусе свободного агента.
    • Балотелли за карьеру провел в Серии A 141 матч, забил 52 гола, отдал 18 передач.

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    Источник: Football Italia

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