Балотелли похвалил Путина в соцсетях, но быстро удалил публикацию

Марио Балотелли опубликовал в соцсетях короткий ролик, сравнивающий президентов России и США.

В видео речь шла о церемониях в честь погибших воинов. Итальянец указал, что поведение Владимира Путина ему импонирует больше, чем Джо Байдена.

«Разница между Россией и США», – написал Балотелли, но быстро удалил публикацию на фоне критики в свой адрес.

Через некоторое время футболист так объяснил свой пост: «Это не было чем-то политическим, только дань уважения к смерти людей. Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения».