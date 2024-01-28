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    • Балотелли похвалил Путина в соцсетях, но быстро удалил публикацию

    Балотелли похвалил Путина в соцсетях, но быстро удалил публикацию

    Марио Балотелли опубликовал в соцсетях короткий ролик, сравнивающий президентов России и США.

    В видео речь шла о церемониях в честь погибших воинов. Итальянец указал, что поведение Владимира Путина ему импонирует больше, чем Джо Байдена.

    «Разница между Россией и США», – написал Балотелли, но быстро удалил публикацию на фоне критики в свой адрес.

    Через некоторое время футболист так объяснил свой пост: «Это не было чем-то политическим, только дань уважения к смерти людей. Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения».

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    Источник: «Бомбардир»

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