Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Балотелли высказался о неназначенном пенальти Украины в матче с Италией

    Балотелли высказался о неназначенном пенальти Украины в матче с Италией

    Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что судья должен был назначить пенальти в пользу сборной Украины на 90+3-й минуте отборочного матча Евро-2024 с Италией (0:0). В том эпизоде украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик упал в штрафной площади итальянской команды после контакта с полузащитником «Ромы» Брайаном Кристанте.

    «Был фол Кристанте на Мудрике – это пенальти. Точка. Если бы не поставили такой пенальти на мне, я бы сошел с ума.

    Мы едем на чемпионат Европы, поэтому все нормально. Но подумайте, что было бы, если бы нас поменяли местами, как бы мы реагировали?

    Мудрик опередил Кристанте, несомненно, это был фол. Но Доннарумма все равно бы взял удар с точки», – сказал Балотелли.

    • Сборная Италии благодаря этому результату завоевала путевку на Евро-2024. Она заняла второе место в отборочной группе C, опередив Украину. Обе команды набрали по 14 очков, но итальянцы оказались выше по дополнительным показателям.
    • Украина сыграет в полуфинале пути B плей-офф за путевку на Евро-2024 в с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха она встретится в решающем матче с победителем игры Израиль – Исландия.
    • Балотелли провел 14 матчей за сборную Италии с 2011 по 2018 годы.

    Новости по теме
    Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024 4
    Президент «Наполи»: «Украину ограбили в матче с Италией» 12
    Определились все участники стыков отбора Евро-2024
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+