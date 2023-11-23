Балотелли высказался о неназначенном пенальти Украины в матче с Италией

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли считает, что судья должен был назначить пенальти в пользу сборной Украины на 90+3-й минуте отборочного матча Евро-2024 с Италией (0:0). В том эпизоде украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик упал в штрафной площади итальянской команды после контакта с полузащитником «Ромы» Брайаном Кристанте.

«Был фол Кристанте на Мудрике – это пенальти. Точка. Если бы не поставили такой пенальти на мне, я бы сошел с ума.

Мы едем на чемпионат Европы, поэтому все нормально. Но подумайте, что было бы, если бы нас поменяли местами, как бы мы реагировали?

Мудрик опередил Кристанте, несомненно, это был фол. Но Доннарумма все равно бы взял удар с точки», – сказал Балотелли.

Сборная Италии благодаря этому результату завоевала путевку на Евро-2024. Она заняла второе место в отборочной группе C , опередив Украину. Обе команды набрали по 14 очков, но итальянцы оказались выше по дополнительным показателям.

Украина сыграет в полуфинале пути B плей-офф за путевку на Евро-2024 в с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха она встретится в решающем матче с победителем игры Израиль – Исландия.

Балотелли провел 14 матчей за сборную Италии с 2011 по 2018 годы.

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