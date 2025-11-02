Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Балотелли порадовался отставке Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука»

Вчера, 18:06

Бывший нападающий «Дженоа» Марио Балотелли с радостью воспринял отставку главного тренера команды Патрика Виейра.

  • При французе игрок не смог закрепиться в генуэзском клубе и покинул его.
  • Балотелли и Виейра конфликтуют со времен «Ниццы».
  • Врио главного тренера «Дженоа» стал экс-зенитовец Доменико Кришито.

«Карма – сука. Бог все видит и воздает.

Наконец-то «Дженоа» сможет сосредоточиться на людях, которые действительно любят атмосферу, болельщиков и эмблему клуба. Работа, которую я видел своими глазами – усилия Альберто Джилардино и Альберто Дзангрилло – была проделана не зря, но потом ею просто воспользовались те, кто пришeл позже, без уважения и понимания еe ценности. Теперь все мысли только о «Дженоа» и генуэзцах. Форца «Дженоа»!» – написал Балотелли в соцсети.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Дженоа Балотелли Марио Виейра Патрик
