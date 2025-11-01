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Доменико Кришито
Доменико Кришито
Завершил карьеру
30 декабря 1986 (39), Черкола
#4 | Защитник
183 см | 75 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бывший игрок «Зенита» возглавил «Дженоа»
2025.11.01 15:10
1
Кришито объяснил, почему «Зенит» популярнее «Спартака»
2025.07.31 19:00
4
Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака
2025.05.28 22:33
3
Реакция Кришито на вылет Италии с Евро-2024
2024.06.30 13:19
Бывший защитник «Зенита» может возглавить молодежку «Дженоа»
2024.06.13 17:15
Аршавин прокомментировал завершение карьеры Кришито
2023.05.20 15:48
2
Экс-зенитовец Кришито закончил карьеру, забив на 95-й минуте в прощальном матче
2023.05.20 13:00
Экс-капитан «Зенита» анонсировал завершение карьеры в конце сезона
2023.03.29 00:29
2
Камоцци назвал лучшего итальянского футболиста в истории РПЛ
2023.02.03 12:51
Фото
Экс-зенитовец Кришито возобновил карьеру в клубе Серии В
2022.12.27 21:07
Стало известно, в каком клубе может возобновить карьеру экс-зенитовец Кришито
2022.12.21 01:27
Кришито: «Еще не закончил карьеру. Раздумываю»
2022.11.16 14:55
В «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кришито
2022.11.16 13:28
2
Агент Кришито допустил возвращение игрока в «Зенит»
2022.11.16 11:38
1
Двукратный чемпион России Кришито закончил карьеру
2022.11.16 08:07
Экс-зенитовец Кришито расторг контракт с «Торонто»
2022.11.15 20:28
Фото
Экс-зенитовец Кришито перешел в «Торонто»
2022.06.29 18:14
Серия А. Экс-зенитовец Кришито на 95-й минуте принес «Дженоа» волевую победу над «Ювентусом»
2022.05.06 23:58
4
Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)
2022.02.28 09:49
Кришито летом перейдет в «Торонто»
2022.01.26 10:41
1
Фото
«С днем рождения, Миммо!» «Зенит» поздравил Кришито с 35-летием
2021.12.30 15:16
7
У экс-защитника «Зенита» Кришито коронавирус. В прошлый раз он думал о завершении карьеры из-за болезни
2021.12.28 18:49
Кришито получил предложение от «Торонто» из МЛС (Николо Скира)
2021.12.24 11:54
2
Серия А. Гол экс-зенитовца Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Эмполи»
2021.11.06 00:49
1
Фото
Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием
2021.05.25 18:36
5
Серия А. «Дженоа» добился волевой победы над «Пармой», в заявке на матч было четыре экс-игрока «Зенита»
2021.03.20 00:47
4
Кришито: «Думал о завершении карьеры, когда заразился коронавирусом»
2021.01.29 16:32
Миранчук – в запасе на матч с «Дженоа»; Кришито, Шомуродов сыграют с первых минут
2021.01.17 19:47
5
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
2020.05.25 22:23
17
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2020.04.10 18:00
2
1
2
3
4
5
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