Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

Сегодня, 25 мая, «Зениту», исполнилось 96 лет.
С днем рождения петербургский клуб поздравил защитник «Дженоа» Доменико Кришито.
«С днем рождения – 96 лет. Спасибо за все хорошие времена, проведенные за мои семь лет в России. Ты всегда в моем сердце», – написал итальянец в инстаграме на русском языке.
- Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
- Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.
- За 7 сезонов футболист выиграл 5 трофеев.
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Источник: Инстаграм Доменико Кришито