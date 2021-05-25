Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

Сегодня, 25 мая, «Зениту», исполнилось 96 лет.

С днем рождения петербургский клуб поздравил защитник «Дженоа» Доменико Кришито.

«С днем ​​рождения – 96 лет. Спасибо за все хорошие времена, проведенные за мои семь лет в России. Ты всегда в моем сердце», – написал итальянец в инстаграме на русском языке.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.

Он провел 224 матча, забил 20 голов и сделал 29 ассистов.

За 7 сезонов футболист выиграл 5 трофеев.