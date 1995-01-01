Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    «С днем рождения, Миммо!» «Зенит» поздравил Кришито с 35-летием

    «Зенит» поздравил с юбилеем бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито, который сейчас играет за «Дженоа».

    «Экс-капитану «Зенита» Доменико Кришито – 35! С днем рождения, Миммо!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

    • На днях итальянец повторно заразился коронавирусом.
    • Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
    • Он провел 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +584

      BuenosArgentina 4 минуты назад

      Сднём Рождения Доменико ! Спасибо за блестящую игру и за профессионализм ! Спасибо за голы и яркие матчи в твоём исполнении !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru