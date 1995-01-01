«С днем рождения, Миммо!» «Зенит» поздравил Кришито с 35-летием

«Зенит» поздравил с юбилеем бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито, который сейчас играет за «Дженоа».

«Экс-капитану «Зенита» Доменико Кришито – 35! С днем рождения, Миммо!» – написала пресс-служба клуба в инстаграме.