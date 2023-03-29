Экс-капитан «Зенита» анонсировал завершение карьеры в конце сезона

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито заявил, что завершит профессиональную карьеру в конце сезона.

«Я надеюсь, что в конце сезона будет двойное празднование. В первую очередь отметим выход «Дженоа» в Серию А, а также завершение моей карьеры.

Но сейчас я сосредоточен на нашей общей цели, которая состоит в том, чтобы вернуть «Дженоа» в высший дивизион страны. Затем я надеюсь стать выдающимся тренером. Я знаю, что путь будет длинным, но такова моя цель», – цитирует Кришито Telenord.