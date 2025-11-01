Бывший игрок «Зенита» возглавил «Дженоа»

«Дженоа» сообщил об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера команды.
«Клуб благодарит тренера и его штаб за преданность своему делу и профессионализм, проявленные на протяжении работы, желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
Клуб сообщил, что временным главным тренером команды стал Роберто Мургита, а его помощником – экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.
При этом инсайдеры пишут, что Кришито будет исполнять обязанности главного тренера. Однако поскольку у нет нет лицензии Pro, он будет работать в связке с Мургитой.
- Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года.
- Команда занимает 20-е место в Серии A с 3 очками после 9 туров.
Источник: официальный сайт «Дженоа»