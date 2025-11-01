Введите ваш ник на сайте
Бывший игрок «Зенита» возглавил «Дженоа»

Сегодня, 15:10

«Дженоа» сообщил об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера команды.

«Клуб благодарит тренера и его штаб за преданность своему делу и профессионализм, проявленные на протяжении работы, желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Клуб сообщил, что временным главным тренером команды стал Роберто Мургита, а его помощником – экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

При этом инсайдеры пишут, что Кришито будет исполнять обязанности главного тренера. Однако поскольку у нет нет лицензии Pro, он будет работать в связке с Мургитой.

  • Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года.
  • Команда занимает 20-е место в Серии A с 3 очками после 9 туров.

Источник: официальный сайт «Дженоа»
Италия. Серия А Дженоа Кришито Доменико Виейра Патрик
