Бывший игрок «Зенита» возглавил «Дженоа»

«Дженоа» сообщил об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера команды.

«Клуб благодарит тренера и его штаб за преданность своему делу и профессионализм, проявленные на протяжении работы, желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Клуб сообщил, что временным главным тренером команды стал Роберто Мургита, а его помощником – экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

При этом инсайдеры пишут, что Кришито будет исполнять обязанности главного тренера. Однако поскольку у нет нет лицензии Pro, он будет работать в связке с Мургитой.