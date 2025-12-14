Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе

«Дженоа» дома проиграла «Интеру» со счетом 1:2 в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Гости забили два гола в первом тайме – отличились Янн Орель Биссек на 6-й минуте и Лаутаро Мартинес на 38-й. После перерыва хозяева ответили одним забитым мячом Витиньи на 68-й минуте.

«Нерадзурри» вышли на 1-е место в Серии A с 33 очками после 15 матчей. У «Милана» на счету 32 балла, у «Наполи» – 31.

У «Дженоа» прервалась беспроигрышная серия в чемпионате Италии, продлившаяся 5 матчей. Команда занимает 16-е место с 14 очками.