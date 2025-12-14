Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе

Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе

Вчера, 21:59

«Дженоа» дома проиграла «Интеру» со счетом 1:2 в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Гости забили два гола в первом тайме – отличились Янн Орель Биссек на 6-й минуте и Лаутаро Мартинес на 38-й. После перерыва хозяева ответили одним забитым мячом Витиньи на 68-й минуте.

«Нерадзурри» вышли на 1-е место в Серии A с 33 очками после 15 матчей. У «Милана» на счету 32 балла, у «Наполи» – 31.

У «Дженоа» прервалась беспроигрышная серия в чемпионате Италии, продлившаяся 5 матчей. Команда занимает 16-е место с 14 очками.

Италия. Серия А. 15 тур
Дженоа - Интер - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Я. Орель Биссек, 6; 0:2 - Л. Мартинес, 38; 1:2 - Витинья, 68.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0) 3
«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов 1
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Дженоа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
00:51
Серия A. «Ювентус» победил «Болонью» в гостях
00:40
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
2
Все новости
Все новости
Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе
Вчера, 21:59
Серия A. «Наполи» не смог выйти в лидеры чемпионата Италии после потери очков «Миланом»
Вчера, 18:59
Серия A. Лидер сезона «Милан» потерял очки на своем поле
Вчера, 16:47
1
Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)
13 декабря
1
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса»
11 декабря
3
Серия А. «Милан», уступая 0:2, победил «Торино» (3:2), Пулишич сделал дубль
9 декабря
Серия А. «Наполи» победил «Ювентус» и вышел в лидеры, Хойлунд сделал дубль
8 декабря
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
4 декабря
5
Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»
3 декабря
5
Ибрагимович будет факелоносцем на Олимпийских играх-2026
2 декабря
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
1 декабря
1
Серия А. «Наполи» победил «Рому» и сместил ее со второго места
1 декабря
1
Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»
30 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения
26 ноября
Симеоне назвал клуб, который хочет тренировать после «Атлетико»
26 ноября
1
Аллегри повторил достижение Анчелотти и Капелло в «Милане»
24 ноября
Серия А. «Милан» в дерби победил «Интер» – 1:0
24 ноября
«Наполи» назвал клубам АПЛ цену на Мактоминея
21 ноября
ФотоПирло опубликовал фото дочери в купальнике
20 ноября
5
Стало известно решение «Милана» по Модричу
11 ноября
В клубе Серии A высказались о возможности подписать россиянина
11 ноября
Владелец «Наполи» прояснил ситуацию с будущим Конте
10 ноября
«Аталанта» уволила главного тренера
10 ноября
Конте сделал заявление о возможном уходе из «Наполи»
10 ноября
Конте может покинуть «Наполи»
10 ноября
1
Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера
10 ноября
3
Владелец «Наполи»: «Наш стадион – помойка»
7 ноября
1
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А
7 ноября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 