Серия A. «Интер» вышел на 1-е место в чемпионате Италии после победы в Генуе

«Дженоа» дома проиграла «Интеру» со счетом 1:2 в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Гости забили два гола в первом тайме – отличились Янн Орель Биссек на 6-й минуте и Лаутаро Мартинес на 38-й. После перерыва хозяева ответили одним забитым мячом Витиньи на 68-й минуте.
«Нерадзурри» вышли на 1-е место в Серии A с 33 очками после 15 матчей. У «Милана» на счету 32 балла, у «Наполи» – 31.
У «Дженоа» прервалась беспроигрышная серия в чемпионате Италии, продлившаяся 5 матчей. Команда занимает 16-е место с 14 очками.
Италия. Серия А. 15 тур
Дженоа - Интер - 1:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Я. Орель Биссек, 6; 0:2 - Л. Мартинес, 38; 1:2 - Витинья, 68.
Источник: «Бомбардир»