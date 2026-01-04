Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович объяснил, почему не дал Тикнизяну вернуться в РПЛ

Станкович объяснил, почему не дал Тикнизяну вернуться в РПЛ

4 января, 11:23
1

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал об отказе от выгодного предложения из РПЛ по Наиру Тикнизяну.

«Тикнизян должен остаться. Я попросил руководство не трогать состав, пока не пройдeт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков. Возможно, кто-то найдeт новую мотивацию, раскрепостится, обретeт уверенность.

Директор Терзич сообщил мне, что есть предложение по Тикнизяну, которое можно реализовать сразу. Я ответил, что он не должен этого делать, нам нужно его сохранить», – заявил Станкович.

  • Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 миллиона евро.
  • В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

