Станкович объяснил, почему не дал Тикнизяну вернуться в РПЛ

Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал об отказе от выгодного предложения из РПЛ по Наиру Тикнизяну.

«Тикнизян должен остаться. Я попросил руководство не трогать состав, пока не пройдeт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков. Возможно, кто-то найдeт новую мотивацию, раскрепостится, обретeт уверенность.

Директор Терзич сообщил мне, что есть предложение по Тикнизяну, которое можно реализовать сразу. Я ответил, что он не должен этого делать, нам нужно его сохранить», – заявил Станкович.