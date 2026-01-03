Клуб РПЛ предложил 5,5 миллиона за Тикнизяна, но Станкович не отпускает игрока

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб РПЛ хочет купить Наира Тикнизяна за 5,5 миллиона евро.
«У нас есть предложение по нему из России на 5,5 миллиона евро. Не буду называть клуб.
Деян Станкович умолял меня, говорил: «Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, его энергия, его работоспособность...» – сказал Терзич в интервью Mozzart TV.
- Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 миллиона евро.
- В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Станкович вернулся в «Црвену Звезду» в декабре.
Источник: «Спорт-Экспресс»