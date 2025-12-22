Тикнизян сказал, откуда взялись слухи об интересе «Порту» и «Ланса»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможном переходе в другой европейский клуб.
– Новости последних недель: к Тикнизяну проявляют интерес «Ланс», «Порту».
– После матча с «Порту» ко мне подошeл один человек из тренерского штаба, может, второй или третий тренер. Он пожал мне руку, поблагодарил за игру и сказал, что я показал хороший перформанс.
Я поймал себя на мысли, что, возможно, их заинтересовал, но в тот же миг всe это и закончилось. У меня есть задачи здесь, в таком большом клубе. Не могу растрачивать своe время на слухи. Безусловно, это приятно.
- Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
- В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна