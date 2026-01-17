Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович высказался о возможных трансферах из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Станкович высказался о возможных трансферах из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Вчера, 15:13
15

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович полагает, что забрать кого-то из «Спартака» малореально.

«Я не верю, что он сможет перейти в «Црвену Звезду». Он вывел свою карьеру на более высокий уровень, в финансовом плане. Барко – бомба во всех смыслах.

Угальде? Я не думаю, что это реалистично. Это хорошие ребята, феноменальные игроки. Мне нравится Умяров, все строилось вокруг него. Я не думаю, что это реалистично, если быть приземленным», – сказал Станкович на пресс-конференции.

  • Деян покинул «Спартак» в ноябре.
  • Серб ранее приводил «Црвену Звезду» к чемпионству.
  • Известно, что белградцы пытаются купить у «Спартака» форварда Маркиньоса.

Источник: Sport24
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Станкович Деян
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1768652255
..."Съесть-то он съесть, да хто ш ему дасть!"(с)...
Ответить
шахта Заполярная
1768654638
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
Ответить
Plyash
1768655922
Плыви-плыви далее , ***** зелёное . В гейропу мордочку поверни .
Ответить
Император 1
1768656371
А разве Умяров хороший игрок?
Ответить
VVM1964
1768657443
Вот вот - "На чужой каравай рот не разевай" !!!).
Ответить
alefreddy
1768658036
Хлусевич и Рябчук очень даже если возьмете
Ответить
алдан2014
1768659981
Максимку забирай,он наверное хочет заграницей поиграть.
Ответить
Прокс
1768660574
Это всё шлак!!!! Не реалистичные игроки,и недоклуб здесь не причем,играют кормом!!!
Ответить
FCSpartakM
1768661965
Денисова и Рябчука вполне.
Ответить
