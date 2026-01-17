Станкович высказался о возможных трансферах из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович полагает, что забрать кого-то из «Спартака» малореально.

«Я не верю, что он сможет перейти в «Црвену Звезду». Он вывел свою карьеру на более высокий уровень, в финансовом плане. Барко – бомба во всех смыслах.

Угальде? Я не думаю, что это реалистично. Это хорошие ребята, феноменальные игроки. Мне нравится Умяров, все строилось вокруг него. Я не думаю, что это реалистично, если быть приземленным», – сказал Станкович на пресс-конференции.