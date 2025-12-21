«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича

«Црвена Звезда» объявила о расторжении контракта с главным тренером Владаном Милоевичем по обоюдному согласию.

55-летний специалист возглавлял клуб с декабря 2023 года.

За это время белградцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Сербии.