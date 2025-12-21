Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича

«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича

Сегодня, 17:28

«Црвена Звезда» объявила о расторжении контракта с главным тренером Владаном Милоевичем по обоюдному согласию.

55-летний специалист возглавлял клуб с декабря 2023 года.

За это время белградцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Сербии.

  • Ожидается, что «Црвену Звезду» возглавит бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
  • В текущем сезоне белградцы идут на 2-м месте в Суперлиге с 45 очками после 20 туров. «Црвена Звезда» отстает от «Партизана» на 1 очко.

Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Милоевич Владан Станкович Деян
