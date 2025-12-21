«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича

«Црвена Звезда» объявила о расторжении контракта с главным тренером Владаном Милоевичем по обоюдному согласию.
55-летний специалист возглавлял клуб с декабря 2023 года.
За это время белградцы по два раза выиграли чемпионат и Кубок Сербии.
- Ожидается, что «Црвену Звезду» возглавит бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
- В текущем сезоне белградцы идут на 2-м месте в Суперлиге с 45 очками после 20 туров. «Црвена Звезда» отстает от «Партизана» на 1 очко.
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»