Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»

В УЕФА отреагировали на смерть боснийского тренера Младена Жижовича, который возглавлял «Раднички 1923».
«От имени европейского футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам главного тренера футбольного клуба «Раднички» Младена Жижовича.
Он скончался вчера в возрасте 44 лет, оставив после себя наследие как игрока, так и тренера», – говорится в заявлении УЕФА.
- Причиной смерти стал сердечный приступ. Жижовичу стало плохо во время матча сербской Суперлиги против «Младости».
- Тренер 23 октября возглавил «Раднички 1923» и проводил лишь 3-ю игру после назначения.
Источник: твиттер УЕФА