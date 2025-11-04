Введите ваш ник на сайте
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»

Вчера, 21:48

В УЕФА отреагировали на смерть боснийского тренера Младена Жижовича, который возглавлял «Раднички 1923».

«От имени европейского футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам главного тренера футбольного клуба «Раднички» Младена Жижовича.

Он скончался вчера в возрасте 44 лет, оставив после себя наследие как игрока, так и тренера», – говорится в заявлении УЕФА.

  • Причиной смерти стал сердечный приступ. Жижовичу стало плохо во время матча сербской Суперлиги против «Младости».
  • Тренер 23 октября возглавил «Раднички 1923» и проводил лишь 3-ю игру после назначения.

Источник: твиттер УЕФА
Сербия. Суперлига Раднички 1923 Младост Жижович Младен
