Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»

В УЕФА отреагировали на смерть боснийского тренера Младена Жижовича, который возглавлял «Раднички 1923».

«От имени европейского футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам главного тренера футбольного клуба «Раднички» Младена Жижовича.

Он скончался вчера в возрасте 44 лет, оставив после себя наследие как игрока, так и тренера», – говорится в заявлении УЕФА.