Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян заявил, что в сербском клубе зарабатывает на 150 тысяч евро в год меньше, чем в «Локомотиве».
– Сейчас твоя зарплата в «Црвене» чистыми 600 тысяч евро?
– Да.
– В «Локомотиве» была такая же зарплата?
– Больше.
– Как ты себе объяснял, что пошeл на понижение?
– Объяснял это тем, что хочу играть в Европе. Бог даeт возможность играть в Европе, играть в старте, выходить и быть основным футболистом такого большого клуба.
Вопрос денег – он важен, когда ты семьянин, отец. У меня эта ситуация очень похожа на ту, что произошла пять лет назад, когда я уходил в аренду в курский «Авангард». Тоже шeл туда за футболом, и в итоге футбол меня отблагодарил.
В «Локомотиве» [у меня была зарплата] 5,5 миллиона рублей в месяц [около 750 тысяч евро в год].
– Тебе комфортно с такой зарплатой?
– Абсолютно. Не понимаю людей, у которых есть большие зарплаты, и при этом они хотят ещe больше, больше. Мой жизненный план, чтобы у детей была квартира, у родителей. У отца она есть, у матери снимаю квартиру, дай бог, в скором времени удастся купить недвижимость.
У нас с женой квартира и, дай бог, дом. Машина – всe. Дальше, если мы говорим про какие-то инвестиции, этого достаточно. Просто чтобы получать удовольствие от жизни.
- Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
- В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.