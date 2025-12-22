Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян заявил, что в сербском клубе зарабатывает на 150 тысяч евро в год меньше, чем в «Локомотиве».

– Сейчас твоя зарплата в «Црвене» чистыми 600 тысяч евро?

– Да.

– В «Локомотиве» была такая же зарплата?

– Больше.

– Как ты себе объяснял, что пошeл на понижение?

– Объяснял это тем, что хочу играть в Европе. Бог даeт возможность играть в Европе, играть в старте, выходить и быть основным футболистом такого большого клуба.

Вопрос денег – он важен, когда ты семьянин, отец. У меня эта ситуация очень похожа на ту, что произошла пять лет назад, когда я уходил в аренду в курский «Авангард». Тоже шeл туда за футболом, и в итоге футбол меня отблагодарил.

В «Локомотиве» [у меня была зарплата] 5,5 миллиона рублей в месяц [около 750 тысяч евро в год].

– Тебе комфортно с такой зарплатой?

– Абсолютно. Не понимаю людей, у которых есть большие зарплаты, и при этом они хотят ещe больше, больше. Мой жизненный план, чтобы у детей была квартира, у родителей. У отца она есть, у матери снимаю квартиру, дай бог, в скором времени удастся купить недвижимость.

У нас с женой квартира и, дай бог, дом. Машина – всe. Дальше, если мы говорим про какие-то инвестиции, этого достаточно. Просто чтобы получать удовольствие от жизни.