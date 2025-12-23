Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян признался, что теперь у него четыре гражданства.
Вслед за российским, армянским и сербским он получил американский паспорт.
– Только что, так неожиданно, по доброте душевной тебе дают паспорт США. Он четвeртый. Как прокомментируешь? Зачем тебе паспорт США?
– Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США (смеeтся).
– Понял, понял.
– Майами – столица Армении.
- Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
- В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна