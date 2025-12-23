Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»

Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»

Сегодня, 19:10
3

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян признался, что теперь у него четыре гражданства.

Вслед за российским, армянским и сербским он получил американский паспорт.

– Только что, так неожиданно, по доброте душевной тебе дают паспорт США. Он четвeртый. Как прокомментируешь? Зачем тебе паспорт США?

– Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США (смеeтся).

– Понял, понял.

– Майами – столица Армении.

  • Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 млн евро.
  • В новой команде он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир
Комментарии (3)
Цугундeр
1766507420
)) "Ну вот и усё… Карачун тебе", Тикнахузян..)
Ответить
СильныйМозг
1766508122
Гордость Армении!!! :)))
Ответить
