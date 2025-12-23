Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян признался, что теперь у него четыре гражданства.

Вслед за российским, армянским и сербским он получил американский паспорт.

– Только что, так неожиданно, по доброте душевной тебе дают паспорт США. Он четвeртый. Как прокомментируешь? Зачем тебе паспорт США?

– Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США (смеeтся).

– Понял, понял.

– Майами – столица Армении.