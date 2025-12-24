Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Црвену Звезду».

Станкович уже тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой 3 чемпионства и 2 Кубка Сербии.

Он сменил уволенного Владана Милоевича.

«Спартак» уволил серба 11 ноября.

«Станкович в «Звезде». Все его демарши теперь легко объясняются – он просто хотел поскорее свалить со святой Руси.

Удивительная история получилась. Весь честной народ говорил, что продлевать Станковича летом – бред. Руководство «Спартака» никого не слушало. Не люди, а кремень! Гвозди бы делать из этих людей!

Надеюсь, руководство «Спартака» не выплатило ему всю компенсацию и включило пункт, по которому выплаты прекращаются, как только у тренера появляется новая работа. Хотя, какая нам разница, сколько денег потерял «Лукойл»? Плевать.

Где-то внутри меня теплится надежда, что «Спартак» тянет с тренером, так как улаживает вопросы с каким-то топчиком. Вы же тоже в это верите, да?

Кстати, помните, как нам рассказывали, каким полезным будет подписание Антона Заболотного? Тоже весь рынок смеялся. А про игрока Самошникова помните? Я вот все помню», – написал Алланазаров.