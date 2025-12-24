Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»

Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»

Сегодня, 08:45
2

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Црвену Звезду».

  • Станкович уже тренировал «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, выиграв с командой 3 чемпионства и 2 Кубка Сербии.
  • Он сменил уволенного Владана Милоевича.
  • «Спартак» уволил серба 11 ноября.

«Станкович в «Звезде». Все его демарши теперь легко объясняются – он просто хотел поскорее свалить со святой Руси.

Удивительная история получилась. Весь честной народ говорил, что продлевать Станковича летом – бред. Руководство «Спартака» никого не слушало. Не люди, а кремень! Гвозди бы делать из этих людей!

Надеюсь, руководство «Спартака» не выплатило ему всю компенсацию и включило пункт, по которому выплаты прекращаются, как только у тренера появляется новая работа. Хотя, какая нам разница, сколько денег потерял «Лукойл»? Плевать.

Где-то внутри меня теплится надежда, что «Спартак» тянет с тренером, так как улаживает вопросы с каким-то топчиком. Вы же тоже в это верите, да?

Кстати, помните, как нам рассказывали, каким полезным будет подписание Антона Заболотного? Тоже весь рынок смеялся. А про игрока Самошникова помните? Я вот все помню», – написал Алланазаров.

Еще по теме:
Станковичу предрекли провал в «Црвене Звезде» 3
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке» 5
Станкович прокомментировал назначение в «Црвену Звезду»
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Станкович Деян
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1766558988
"помните, как нам рассказывали, каким полезным будет подписание Антона Заболотного?" Всё как всегда, заказные увещевания с переходом на улюлюканье экспердов типа Васи-инвалида, Ваньки Карпа.
Ответить
АК 68
1766562136
Любое действие или бездействие можно трактовать по разному, кому как нравится. Подписал Станкович контракт - ага, хотел срулить, а если бы не с кем не подписал, тот же Алланазаров говорил бы - он такой никчёмный, что никто его на работу никто не берет.
Ответить
Главные новости
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
10:45
3
Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»
10:27
3
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
09:54
4
В России определили лучших спортсменов года – футболисты не попали в топ-4
09:39
3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева
09:05
4
Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»
08:45
2
«Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости
01:36
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
2
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
3
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
5
Все новости
Все новости
Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»
08:45
2
Тикнизян: «У каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США»
Вчера, 19:10
13
Станковичу предрекли провал в «Црвене Звезде»
Вчера, 18:43
3
Тикнизян не хотел брать жену в Белград
Вчера, 11:23
2
Тикнизян ответил, какой из его трех паспортов самый выгодный
Вчера, 00:12
11
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
22 декабря
Тикнизян сказал, откуда взялись слухи об интересе «Порту» и «Ланса»
22 декабря
Станкович прокомментировал назначение в «Црвену Звезду»
22 декабря
Станкович ответил, интересны ли «Црвене Звезде» Барко и Угальде
22 декабря
Станкович хочет забрать игрока «Спартака» в «Црвену Звезду»
22 декабря
7
Станкович ответил, как он изменился после работы в РПЛ
22 декабря
1
Станкович – новый главный тренер «Црвены Звезды»
22 декабря
1
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
21 декабря
«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича
21 декабря
Станкович договорился с новым клубом
18 декабря
3
Станкович близок к возвращению к работе
9 декабря
2
ВидеоТикнизян с женой посетили шоу Урганта
23 ноября
Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»
19 ноября
Тикнизян – о чемпионате Сербии: «РПЛ на две головы сильнее»
8 ноября
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
4 ноября
Риера вместо «Спартака» подписал предварительный контракт с другим клубом
4 ноября
8
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
3 ноября
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
3 ноября
2
Португальский топ-клуб следит за Тикнизяном
30 октября
3
Сборная Сербии вместо Станковича назначит экс-нападающего «Рубина»
28 октября
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
13 октября
В Сербии оценили вероятность назначения Станковича в сборную в ближайшие 2 дня
12 октября
1
В Сербии одобрили назначение Станковича на пост главного тренера сборной
12 октября
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 