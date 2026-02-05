«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу

«Партизан» опубликовал заявление по итогам заседания совета директоров.
Клуб из Белграда проинформировал, что получил предложение от ЦСКА по Милану Рогановичу и Николе Симичу.
Сообщалось, что армейцы готовы заплатить за двух защитников 9 миллионов евро. Предложение было отклонено из-за неудовлетворительных финансовых условий.
- 18-летний Симич провел 36 игр за главную команду «Партизана», оформив 1+1. Его рыночная стоимость – 4 млн евро.
- 20-летний Роганович сделал 4 ассиста в 45 матчах. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.
Источник: сайт «Партизана»