  • Главная
  • Новости
  • «Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу

«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу

Вчера, 18:18
2

«Партизан» опубликовал заявление по итогам заседания совета директоров.

Клуб из Белграда проинформировал, что получил предложение от ЦСКА по Милану Рогановичу и Николе Симичу.

Сообщалось, что армейцы готовы заплатить за двух защитников 9 миллионов евро. Предложение было отклонено из-за неудовлетворительных финансовых условий.

  • 18-летний Симич провел 36 игр за главную команду «Партизана», оформив 1+1. Его рыночная стоимость – 4 млн евро.
  • 20-летний Роганович сделал 4 ассиста в 45 матчах. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

Источник: сайт «Партизана»
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Партизан ЦСКА Роганович Милан Симич Никола
Император Бомжей
1770306459
Ага, за двоих основных защитников, молодых и перспективных, всего 9 лямов предложить))) В нынешних реалиях, это вообще не деньги. Естественно, что получили отказ
Ответить
рылы
1770306846
симич неплохо так подорожал с сентября (1,5 → 4 ляма). и это в 18 лет. на месте коней я бы увеличил предложение, пока он не стал стоить 20.
Ответить
