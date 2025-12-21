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Китай. Суперлига
Команды
Шанхай Шэньхуа
Владан Милоевич
Владан Милоевич
Шанхай Шэньхуа
Сербия
9 марта 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
27 сентября
40
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
13 августа
«Црвена Звезда» уволила главного тренера перед назначением Станковича
2025.12.21 17:28
Риера вместо «Спартака» подписал предварительный контракт с другим клубом
2025.11.04 13:59
8
Тренер «Црвены Звезды» – о матчах с «Зенитом»: «Это игры уровня Лиги чемпионов»
2024.07.07 05:46
7
Тренер «Црвены Звезды» высказался об участии в Летнем Кубке: «Это большая честь»
2024.07.02 04:54
«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину
2020.05.14 18:04
2
«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривает кандидатуру Милоевича на замену Семину
2020.02.01 16:45
7
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Надеюсь, это начало большого пути»
2018.02.22 06:33
1
Милоевич: «В игре с ЦСКА «Црвена Звезда» будет биться за победу. Даже если счет будет 1:1»
2018.02.20 19:01
6
Тренер «Црвены Звезды» назвал оборону ЦСКА одной из сильнейших в Европе
2018.02.13 23:54
11
Милоевич: «Никому не нужно представлять ЦСКА. Он будет фаворитом в матчах с «Црвеной Звездой»
2018.02.12 16:44
13
Милоевич: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матчах с ЦСКА, надеемся на поддержку болельщиков»
2017.12.11 18:41
1
Главный тренер «Црвены Звезды»: «Чемпионат России – фантастический турнир»
2017.08.25 07:03
9
Тренер «Црвены Звезды»: «Еще посмотрим, чем закончится противостояние с «Краснодаром»
2017.08.17 23:12
4
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
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