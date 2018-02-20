Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милоевич: «В игре с ЦСКА «Црвена Звезда» будет биться за победу. Даже если счет будет 1:1»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич пообещал играть на победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА при любых обстоятельствах. По словам специалиста, белградцы отдадут все, чтобы добиться хорошего результата.

    Напомним, первая игра в Сербии завершилась нулевой ничьей.

    «Нет никаких особенных ожиданий, ничего особенного добавить не могу. Мы будем бороться за честь нашей команды и нашу страну. Мы знаем, что ЦСКА – сильный соперник, это команда, которая играла неоднократно в Лиге чемпионов. Нам придется очень тяжело, но мы отдадим всех себя для того, чтобы сыграть достойно. Мы сделаем все, что можем, чтобы добиться хорошего результата.

    Мы думаем, что мы в равных условиях. И даже если будет тяжело, мы приспособимся, и мы будем в равных условиях с противником.

    Я могу сказать, что ЦСКА имеет очень сильных игроков. По матчу в Белграде они произвели очень хорошее впечатление. Я знаю, что игроки играют за сборную своей страны. Я не могу сейчас выделить кого-то из команды, но скажу одно, что команда выглядит слаженно.

    Мы не тренировали пенальти. Не очень были довольны результатом первого матча. Посмотрим, что будет во втором.

    Мы будем биться. Будет счет 0:0 или 1:1 – мы будем биться, чтобы победить», – сказал Милоевич.

    Поединок ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 февраля 2018, 22:10

      Желаю победы ЦСКА.Самому стабильному и крепкому клубу клубу в чемпионате России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 февраля 2018, 20:57

      Тут 100% Цска выиграет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 20 февраля 2018, 20:21

      Удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:54

      Смелое заявление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 19:04

      Не верю! Если будет 1-1, как улитки забьетесь в скорлупу. А ЦСКА будет пытаться вскрыть ваш автобус...А получится или нет ...хрен его знает..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11