Милоевич: «В игре с ЦСКА «Црвена Звезда» будет биться за победу. Даже если счет будет 1:1»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич пообещал играть на победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА при любых обстоятельствах. По словам специалиста, белградцы отдадут все, чтобы добиться хорошего результата.

Напомним, первая игра в Сербии завершилась нулевой ничьей.

«Нет никаких особенных ожиданий, ничего особенного добавить не могу. Мы будем бороться за честь нашей команды и нашу страну. Мы знаем, что ЦСКА – сильный соперник, это команда, которая играла неоднократно в Лиге чемпионов. Нам придется очень тяжело, но мы отдадим всех себя для того, чтобы сыграть достойно. Мы сделаем все, что можем, чтобы добиться хорошего результата.

Мы думаем, что мы в равных условиях. И даже если будет тяжело, мы приспособимся, и мы будем в равных условиях с противником.

Я могу сказать, что ЦСКА имеет очень сильных игроков. По матчу в Белграде они произвели очень хорошее впечатление. Я знаю, что игроки играют за сборную своей страны. Я не могу сейчас выделить кого-то из команды, но скажу одно, что команда выглядит слаженно.

Мы не тренировали пенальти. Не очень были довольны результатом первого матча. Посмотрим, что будет во втором.

Мы будем биться. Будет счет 0:0 или 1:1 – мы будем биться, чтобы победить», – сказал Милоевич.

Поединок ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.