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    • Милоевич: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матчах с ЦСКА, надеемся на поддержку болельщиков»

    Милоевич: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матчах с ЦСКА, надеемся на поддержку болельщиков»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники белградцам достался ЦСКА.

    Специалист подчеркнул, что уважает будущего соперника, отметив, что его команды намерена хорошо подготовиться ко встрече с армейцами.

    «На данном этапе турнира все команды сильны. Если говорить о хороших сторонах, то наш следующий соперник не будет на ходу, как и мы, поскольку в наших чемпионатах есть зимний перерыв. Так что у ЦСКА не будет преимущества в этом плане.

    Московская команда – серьезный и сложный противник. Мы будем готовиться максимально и не изменим нашу философию. Мы сделаем все возможное, но я также надеюсь на хорошую поддержку наших болельщиков.

    Сначала я должен посмотреть на игру ЦСКА. Я наблюдал за ними в матчах квалификации Лиги чемпионов против AEKа, но теперь я должен проанализировать эту команду», – сказал Милоевич.

    Первый поединок состоится 13 февраля в Белграде, ответный – 21 февраля в Москве.

    Источник: ФК «Црвена Звезда»

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    11.12.2017 18:41
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    Комментарии (2)
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    Тraumtanzеr
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    Можешь даже не сомневаться, КБ переорут коней как всегда. Поддержка будет.
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    ologreds
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