Милоевич: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матчах с ЦСКА, надеемся на поддержку болельщиков»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники белградцам достался ЦСКА.

Специалист подчеркнул, что уважает будущего соперника, отметив, что его команды намерена хорошо подготовиться ко встрече с армейцами.

«На данном этапе турнира все команды сильны. Если говорить о хороших сторонах, то наш следующий соперник не будет на ходу, как и мы, поскольку в наших чемпионатах есть зимний перерыв. Так что у ЦСКА не будет преимущества в этом плане.

Московская команда – серьезный и сложный противник. Мы будем готовиться максимально и не изменим нашу философию. Мы сделаем все возможное, но я также надеюсь на хорошую поддержку наших болельщиков.

Сначала я должен посмотреть на игру ЦСКА. Я наблюдал за ними в матчах квалификации Лиги чемпионов против AEKа, но теперь я должен проанализировать эту команду», – сказал Милоевич.

Первый поединок состоится 13 февраля в Белграде, ответный – 21 февраля в Москве.