Милоевич: «Никому не нужно представлять ЦСКА. Он будет фаворитом в матчах с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич заявил, что белградская команды отдаст все силы в противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. По мнению специалиста, армейцы являются фаворитами в этой паре.

«Мы ждали матчей с ЦСКА и, думаю, готовы к ним хорошо. Никому не нужно представлять армейцев, ведь это команда, которая попала в турнир после группового этапа Лиги чемпионов. Не люблю говорить о фаворитах, но, если нужно сделать выбор, я бы сказал, что это ЦСКА. Наше же команда может только гарантировать, что полностью выложится на поле.

Российская команда очень опытная, а ее атака усилилась с приходом Ахмеда Мусы. Игроки защиты провели на всех более тысячи игр за ЦСКА. Это футболисты, которые обладают богатым опытом выступления как на международной, так и на внутренней арене, а ведь российский чемпионат – один из самых сильных в Европе», – сказал Милоевич.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится завтра, 13 февраля, в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 21 числа в Москве.