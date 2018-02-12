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  • Милоевич: «Никому не нужно представлять ЦСКА. Он будет фаворитом в матчах с «Црвеной Звездой»

Милоевич: «Никому не нужно представлять ЦСКА. Он будет фаворитом в матчах с «Црвеной Звездой»

12 февраля 2018, 16:44
13

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич заявил, что белградская команды отдаст все силы в противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. По мнению специалиста, армейцы являются фаворитами в этой паре.

«Мы ждали матчей с ЦСКА и, думаю, готовы к ним хорошо. Никому не нужно представлять армейцев, ведь это команда, которая попала в турнир после группового этапа Лиги чемпионов. Не люблю говорить о фаворитах, но, если нужно сделать выбор, я бы сказал, что это ЦСКА. Наше же команда может только гарантировать, что полностью выложится на поле.

Российская команда очень опытная, а ее атака усилилась с приходом Ахмеда Мусы. Игроки защиты провели на всех более тысячи игр за ЦСКА. Это футболисты, которые обладают богатым опытом выступления как на международной, так и на внутренней арене, а ведь российский чемпионат – один из самых сильных в Европе», – сказал Милоевич.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится завтра, 13 февраля, в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 21 числа в Москве.

Источник: ТАСС
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Милоевич Владан
Комментарии (13)
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insider_retro
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Солидно и рассудительно сказал! Без закидонов и лишних лозунгов!
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swot1205
1518444855
Стандартные слова
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Axe111
1518445111
Посмотрим посмотрим
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Тraumtanzеr
1518448575
Да дерните вы лошадей, к бабке не ходи.
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zigbert
1518449650
Будем надеяться на содержательный и красивый футбол.
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OfaZavr
1518452133
обычные слова вежливости перед игрой не более, а в мыслях совсем другое)
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84aivengo
1518452696
Армейцы,вперед к победе ! разорвем звезду... !!!! все соскучились по большому футболу !!!
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Полная Канистра
1518456561
просто сыграйте в красивый футбол а победит сильнейший армейцам на закрываться у своих ворот а смелее действовать в атаке. Ждём победы
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