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    Милоевич: «Никому не нужно представлять ЦСКА. Он будет фаворитом в матчах с «Црвеной Звездой»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич заявил, что белградская команды отдаст все силы в противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. По мнению специалиста, армейцы являются фаворитами в этой паре.

    «Мы ждали матчей с ЦСКА и, думаю, готовы к ним хорошо. Никому не нужно представлять армейцев, ведь это команда, которая попала в турнир после группового этапа Лиги чемпионов. Не люблю говорить о фаворитах, но, если нужно сделать выбор, я бы сказал, что это ЦСКА. Наше же команда может только гарантировать, что полностью выложится на поле.

    Российская команда очень опытная, а ее атака усилилась с приходом Ахмеда Мусы. Игроки защиты провели на всех более тысячи игр за ЦСКА. Это футболисты, которые обладают богатым опытом выступления как на международной, так и на внутренней арене, а ведь российский чемпионат – один из самых сильных в Европе», – сказал Милоевич.

    Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится завтра, 13 февраля, в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 21 числа в Москве.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2018 16:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 20:29

      просто сыграйте в красивый футбол а победит сильнейший армейцам на закрываться у своих ворот а смелее действовать в атаке. Ждём победы

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2018, 19:24

      Армейцы,вперед к победе ! разорвем звезду... !!!! все соскучились по большому футболу !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:15

      обычные слова вежливости перед игрой не более, а в мыслях совсем другое)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 18:34

      Будем надеяться на содержательный и красивый футбол.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 18:16

      Да дерните вы лошадей, к бабке не ходи.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 20:25

      *****,Спартаку желаю победу,Зениту желаю победу,Локомотиву желаю победу.Ты в кого такой сечёнок???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 17:18

      Посмотрим посмотрим

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 февраля 2018, 17:14

      Стандартные слова

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 16:54

      Солидно и рассудительно сказал! Без закидонов и лишних лозунгов!

      9
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