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    «Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину

    «Локомотив» рассматривал на пост нового главного тренера пятерых специалистов, сообщает «Чемпионат».

    Среди кандидатов, помимо Марко Николича, были Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич, Педру Мартинш и Йиндржих Трпишовски. Со всеми ними переговоры велись в период с декабря по февраль. Кроме Николича, наиболее тесные переговоры были с Ди Франческо, но с ним «Локомотив» не смог договориться об условиях.

    • Москвичи в четверг объявили об уходе Юрия Семина с поста главного тренера.
    • Николич возглавит команду с 1 июня.
    • «Локомотив» идет в РПЛ на втором месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      Armani nn 23 минуты назад

      И что ж в Николиче оказалось привлекательней?Ноль запросов,ноль собственного мнения?!))))Вся эта история очень схожа с первым увольнением Жардима с поста Монако и назначении Анри без известного в тренерском плане.

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