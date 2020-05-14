«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину

«Локомотив» рассматривал на пост нового главного тренера пятерых специалистов, сообщает «Чемпионат».
Среди кандидатов, помимо Марко Николича, были Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич, Педру Мартинш и Йиндржих Трпишовски. Со всеми ними переговоры велись в период с декабря по февраль. Кроме Николича, наиболее тесные переговоры были с Ди Франческо, но с ним «Локомотив» не смог договориться об условиях.
- Москвичи в четверг объявили об уходе Юрия Семина с поста главного тренера.
- Николич возглавит команду с 1 июня.
- «Локомотив» идет в РПЛ на втором месте.
Источник: «Чемпионат»