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Эусебио Ди Франческо
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21:55
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Эусебио Ди Франческо
Тренер
Имя
Эусебио
Фамилия
Ди Франческо
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 сентября 1969
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Трофео ТИМ 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Кальяри
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
14.08.2021
Кальяри
3 : 1
Пиза
7 января 2022
16:59
«Краснодар» думает о назначении Ди Франческо (Sky Sport Italia)
12
6 января 2022
16:58
Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)
15
22 февраля 2021
19:37
«Кальяри» уволил тренера Ди Франческо спустя месяц после продления контракта
25 января 2021
07:25
«Кальяри» продлил контракт с тренером Ди Франческо после семи поражений подряд
14 мая 2020
18:04
«Чемпионат»: «Локомотив» рассматривал пять кандидатов на замену Семину
2
27 апреля 2020
20:45
«СДЗД»: «Локомотиву» предлагали бывшего тренера «Ромы» Ди Франческо. В клубе выбрали Николича
2
12 октября 2019
21:30
Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год
1
7 октября 2019
20:38
«Сампдория» объявила об увольнении Ди Франческо
1
22 июня 2019
16:17
Ди Франческо – главный тренер «Сампдории»
7 июня 2019
08:15
Раньери: «Я доказал в «Лестере», что в футболе нет ничего невозможного»
1
4 апреля 2019
09:52
Ди Франческо может возглавить «Севилью»
7 марта 2019
20:35
Главный тренер Ди Франческо покинул «Рому»
1
11:37
«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру
06:58
Ди Франческо не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Порту»
4 марта 2019
07:11
«Рома» может уволить Ди Франческо на этой неделе
2
3 марта 2019
11:26
Ди Франческо: «Рома» не заслужила поражения 0:3 в римском дерби»
24 февраля 2019
10:58
Ди Франческо – о матче с «Фрозиноне»: «Мы всегда усложняем себе жизнь»
2
2 февраля 2019
14:36
«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражения от «Милана»
3
13:25
Сарри может сменить Ди Франческо в «Роме»
6
31 января 2019
01:52
Ди Франческо – после 1:7 от «Фиорентины»: «Исключаю свою отставку. Никогда не думал об этом»
1
28 декабря 2018
06:17
Пануччи может возглавить «Рому»
25 декабря 2018
20:25
Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»
9 декабря 2018
11:53
La Gazzetta dello Sport: «Рома» не увольняет Ди Франческо, так как не может найти ему замену
3
8 декабря 2018
16:32
Впервые за 11 лет все тренеры Серии А – итальянцы
3
26 ноября 2018
16:09
«Рома» может уволить Ди Франческо в случае поражений от «Реала» и «Интера»
4
8 ноября 2018
10:56
Тренер «Ромы» Ди Франческо: «ЦСКА показал себя с лучшей стороны, я не хотел рисковать»
7 ноября 2018
23:57
Ди Франческо: «У ЦСКА выделю Влашича и Облякова»
1
6 ноября 2018
15:58
Ди Франческо: «Понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала»
2
2 ноября 2018
17:59
Де Росси пропустит матч с ЦСКА
5
24 октября 2018
11:07
Ди Франческо: «Атака ЦСКА с нами хорошо поработала»
5
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13.11.2019 11:44
Жена лечится от рака – так Наингголан оказался в «Кальяри». И зажег!
Жена – его главная мотивация.
2
31.01.2019 08:31
Безумная ночь среды: «Челси» разгромлен, «Юве» вылетел (впервые за пять лет), Джеко плюнул в судью
Ух!
7
24.10.2018 14:50
Джеко сидит на диете и читает про тактику. Это секрет его крутой формы
Ради голов он отказался от сладкого и алкоголя.
4
10.05.2018 20:20
7 крутых тренеров с зарплатой меньше, чем у Черчесова
Сарри, Семин и другие коучи, которые приносят результат.
47
10.02.2018 11:00
Обязательно следите за «Ромой». Там рулит интересный тренер
Эусебио Ди Франческо достоин внимания и работы.
6
22.01.2016 17:15
Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой
Итальянский чемпионат в последние годы терпел издевательства со стороны кого угодно. Серия А в популярности начала проигрывать даже французскому чемпионату. Но только не сейчас. «Бомбардир» восстанавливает славную репутацию итальянского футбола, объясняя, почему нынешний сезон может стать лучшим за долгие годы.
1
29.09.2015 11:59
«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А
«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.
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