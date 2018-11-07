Ди Франческо: «У ЦСКА выделю Влашича и Облякова»

откровенно плохо Рома сыграла!!! Очень много вопросов к судье!!! и к боковому тоже в первом тайме при атаке ЦСКА определил оффсайд, которого не было, а во втором при атаке Ромы не увидел и гол засчитали!!! ЦСКА молодцы до последнего боролись даже в меньшинстве.
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).
«Нашей команде пришлось непросто в Москве, у нас были хорошие шансы забить больше, но мы ими не воспользовались. Мы столкнулись с молодой командой, которая победила «Реал», и нам повезло, что удалось набрать три очка.
Кого выделю в составе ЦСКА? Влашич и Обляков – очень интересные футболисты. Отмечу, что в первом матче мы сыграли лучше и поэтому счет тогда был покрупнее», – сказал Ди Франческо.
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