Ди Франческо: «У ЦСКА выделю Влашича и Облякова»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).

«Нашей команде пришлось непросто в Москве, у нас были хорошие шансы забить больше, но мы ими не воспользовались. Мы столкнулись с молодой командой, которая победила «Реал», и нам повезло, что удалось набрать три очка.

Кого выделю в составе ЦСКА? Влашич и Обляков – очень интересные футболисты. Отмечу, что в первом матче мы сыграли лучше и поэтому счет тогда был покрупнее», – сказал Ди Франческо.

Чудовищная ошибка Акинфеева. Как же так?

Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба