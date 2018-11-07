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    Ди Франческо: «У ЦСКА выделю Влашича и Облякова»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).

    «Нашей команде пришлось непросто в Москве, у нас были хорошие шансы забить больше, но мы ими не воспользовались. Мы столкнулись с молодой командой, которая победила «Реал», и нам повезло, что удалось набрать три очка.

    Кого выделю в составе ЦСКА? Влашич и Обляков – очень интересные футболисты. Отмечу, что в первом матче мы сыграли лучше и поэтому счет тогда был покрупнее», – сказал Ди Франческо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2018 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 ноября 2018, 01:05

      откровенно плохо Рома сыграла!!! Очень много вопросов к судье!!! и к боковому тоже в первом тайме при атаке ЦСКА определил оффсайд, которого не было, а во втором при атаке Ромы не увидел и гол засчитали!!! ЦСКА молодцы до последнего боролись даже в меньшинстве.

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