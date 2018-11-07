Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба

Обляков – надежда, но к нему много вопросов.

Это момент из матча «Уфы» и «Рейнджерс».

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Команды встречались 30 августа, а «Уфе» не хватило двух забитых мячей для прохода в групповой этап Лиги Европы. Минимум один из них обязан был отправлять Иван Обляков. Полузащитника «Уфы» вывели один на один красивым пасом пяткой, но из убойной позиции Обляков пробил в штангу. Большую часть матча «Уфа» играла в большинстве и давила на соперника. Возможный гол Облякова мог соперника добить.

На следующий день Иван перешел в ЦСКА за 4 миллиона евро. Еврокубки от него никуда не делись. Вместе с ЦСКА Обляков заиграл в Лиге чемпионов, а теперь вышел на поле в московском матче против «Ромы». Очень похожая ситуация возникла у Облякова и в этом матче с римлянами. Он красиво прокинул мяч мимо защитника, вышел один на один с Ольсеном, но другой защитник накрыл удар. На добивании Щенников пробил выше ворот. Такой эпизод получился у Облякова при счете 0:1. Его удар снова мог все перевернуть, но не сложилось.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Вот реакция болельщиков на неудачу Облякова в игре с «Ромой»:

twit text — Lamiya Gasanova (@Lamiyusha) 7 ноября 2018 г.

twit text — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 7 ноября 2018 г.

Общее впечатление от его игры с «Ромой» все-таки хорошее:

twit text — бина (@__leech) 7 ноября 2018 г.

twit text — Mario (@maarambo) 7 ноября 2018 г.

В восьми матчах РПЛ в составе ЦСКА Обляков отметился только желтой карточкой. Здесь от него ждут много помощи в созидании, но по сезону Обляков играет средне. Например, он нанес только 10 ударов и сделал 14 ключевых передач. Иван много играет в короткий пас, но в завершающей стадии атаки часто стесняется брать игру на себя.

По матчу с «Ромой» Обляков много активничал на правом фланге, куда его перекинули после травмы Фернандеса. Там полузащитник часто отрабатывал в обороне, но много времени провел и у чужой штрафной. Результат: два удара, четыре успешные обводки и даже один отбор. Его активность никак не выделялась из общей картины, но по цифрам Обляков снова не подвел.

Решающих эпизодов матча можно выделить примерно три:

1. Чудовищная ошибка Акинфеева.

2. Удаление Магнуссона.

3. Гол «Ромы» из «вне игры».

Исход матча ЦСКА и «Ромы» (1:2) точно решил не промах Облякова, но полузащитник опять не забил в моменте, когда мог стать героем. Жаль, что все так.