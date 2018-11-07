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    Неудачник еврокубков, который мог спасти два российских клуба


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    Голосов: 7
    07.11.2018 23:05
    Обляков – надежда, но к нему много вопросов.

    Это момент из матча «Уфы» и «Рейнджерс».

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Команды встречались 30 августа, а «Уфе» не хватило двух забитых мячей для прохода в групповой этап Лиги Европы. Минимум один из них обязан был отправлять Иван Обляков. Полузащитника «Уфы» вывели один на один красивым пасом пяткой, но из убойной позиции Обляков пробил в штангу. Большую часть матча «Уфа» играла в большинстве и давила на соперника. Возможный гол Облякова мог соперника добить.

    На следующий день Иван перешел в ЦСКА за 4 миллиона евро. Еврокубки от него никуда не делись. Вместе с ЦСКА Обляков заиграл в Лиге чемпионов, а теперь вышел на поле в московском матче против «Ромы». Очень похожая ситуация возникла у Облякова и в этом матче с римлянами. Он красиво прокинул мяч мимо защитника, вышел один на один с Ольсеном, но другой защитник накрыл удар. На добивании Щенников пробил выше ворот. Такой эпизод получился у Облякова при счете 0:1. Его удар снова мог все перевернуть, но не сложилось.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Вот реакция болельщиков на неудачу Облякова в игре с «Ромой»:

    Общее впечатление от его игры с «Ромой» все-таки хорошее:

    В восьми матчах РПЛ в составе ЦСКА Обляков отметился только желтой карточкой. Здесь от него ждут много помощи в созидании, но по сезону Обляков играет средне. Например, он нанес только 10 ударов и сделал 14 ключевых передач. Иван много играет в короткий пас, но в завершающей стадии атаки часто стесняется брать игру на себя.

    По матчу с «Ромой» Обляков много активничал на правом фланге, куда его перекинули после травмы Фернандеса. Там полузащитник часто отрабатывал в обороне, но много времени провел и у чужой штрафной. Результат: два удара, четыре успешные обводки и даже один отбор. Его активность никак не выделялась из общей картины, но по цифрам Обляков снова не подвел.

    Решающих эпизодов матча можно выделить примерно три:

    1. Чудовищная ошибка Акинфеева.

    2. Удаление Магнуссона.

    3. Гол «Ромы» из «вне игры».

    Исход матча ЦСКА и «Ромы» (1:2) точно решил не промах Облякова, но полузащитник опять не забил в моменте, когда мог стать героем. Жаль, что все так.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +222

      ajax707 8 ноября 2018, 18:35

      да ули там говорить, в этом году одна молодежь, в следующем году они устанут, потом у них спад начнется и так из года в год. Да неужели непонятно уже, что уровень нашего чемпионата до лиги Европы не дотягивает, а про Л/Ч я молчу))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 8 ноября 2018, 10:18

      Плеханов неудачник это ты))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 8 ноября 2018, 10:06

      Команда в таком составе играет 4 месяца, большинству игроков 20-23 года, и это их первые полноценный серьёзные сезон...и вы хотите безошибочных действий?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 8 ноября 2018, 07:23

      Чудовищная ошибка Акинфеева, удаление Магнуссона, *******... Успокойтесь уже. Команда только, только начинает сыгрываться. Опыта у большинства ноль. На одном энтузиазме далеко в ЛЧ не уедешь. У нас играют одна молодежь, многие только начинают раскрываться. Угомонитесь и не ждите результатов. Они будут, но не в этом сезоне

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 8 ноября 2018, 01:01

      Об ляков был хорош. Просто хорош.

      1
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      Рейтинг: +311

      Olga85 7 ноября 2018, 23:53

      Если честно, меня удивил в свое время переход О-б-лякова в ЦСКА. Да, он вроде трудолюбивый парень, но, такое ощущение, что таланта ему не хватает. Хоть убейте, но не вижу я в нем игрока уровня ЦСКА. Я считаю, что его сильно переоценивают и ждут того, чего он попросту не может. Он хороший игрок для крепкого середняка, но не более. Личное мое мнение, он скорее первый парень на деревне. Знаю, что многие со мной не согласятся, но, боюсь, что еще пару сезонов он проходит в подающих надежды, а потом ЦСКА приобретет на его позицию кого-то более талантливого, и О-б-ляков станет игроком ротации. Надеюсь, что я ошибаюсь. Удачи ЦСКА в следующих матчах.

      0
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      Рейтинг: +1026

      Ивантеевец 7 ноября 2018, 23:35

      При чем здесь один Об-ля-ков??? Парню 20 лет, он только перешел в клуб рангом выше, и вы хотите чтобы он сразу заиграл на уровне топ-звезд??? Ау, дайте парню время все стадии становления пройти, а потом уже судите.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 ноября 2018, 23:23

      Об-л-я-ков сегодня сыграл за ЦСКА едва ли не лучший свой матч. Это пока. Будем надеяться, что у него ещё всё впереди! С самоотдачей проблем нет, с чтением игры тоже, ну, а мастерство придёт.

      3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 ноября 2018, 23:20

      Если судья Чакыр, то Об_Л_Яков в этом не виноват...
      Игра Магнуссона рукой вскольз на отскоке, карточка
      Удар локтем игроком римлян москвича - нет даже штрафного...

      1
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 7 ноября 2018, 23:11

      Всю вину в поражении на одного валить не стоит и не по мужски! А яйца у ребят на поле были

      1
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      Рейтинг: +11

      Frogg > NIK32RUS 7 ноября 2018, 23:32

      ага,они на них постоянно наступали...

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