Чудовищная ошибка Акинфеева. Как же так?

ЦСКА подводит главный игрок.

Когда ЦСКА отлетел в Риме (0:3), главные надежды возлагали на московский матч. Там ждали возвращения дисквалифицированного Игоря Акинфеева. Капитан и самый опытный игрок этой команды вернулся, но уже на первых минутах пропустил курьезный мяч от Маноласа. Во время подачи углового Акинфеев неудачно сыграл на выходе.

Вратарь такого уровня не должен позволять себе такие провалы:

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

twit text — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 7 ноября 2018 г.

twit text — Тень Романа Широкова (@shirokovr015) 7 ноября 2018 г.

twit text — Dima Volk (@DMonVolk) 7 ноября 2018 г.

twit text — Hardy (@GrEvgeen) 7 ноября 2018 г.

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