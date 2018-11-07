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    Чудовищная ошибка Акинфеева. Как же так?


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    Голосов: 28
    07.11.2018 21:15
    ЦСКА подводит главный игрок.

    Когда ЦСКА отлетел в Риме (0:3), главные надежды возлагали на московский матч. Там ждали возвращения дисквалифицированного Игоря Акинфеева. Капитан и самый опытный игрок этой команды вернулся, но уже на первых минутах пропустил курьезный мяч от Маноласа. Во время подачи углового Акинфеев неудачно сыграл на выходе.

    Вратарь такого уровня не должен позволять себе такие провалы:

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    За событиями матча можно следить в нашем текстовом онлайне

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 28
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +26

      tehno 19 ноября 2018, 20:10

      Я не могу понять одного! Где популяризация Российского футбола??? На хера на показывать по каналу "футбол" матч команд Андорра-Латвия, который нам на хер никому не нужен и самое главное этим командам тоже, потому что они играют в свое удовольствие проиграв лигу наций и мычат свои гимны перед матчем нехотя... ЗАЧЕМ они нам???

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 ноября 2018, 20:35

      бл... "вратарь такого уровня не должен позволять себе такие провалы"..
      а какого он уровня? так себе вратарь.. раздули из него звезду, а потом удивляются че он косячит..

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 8 ноября 2018, 23:06

      не забываем про его рост 185 см(в буцах с зимними шипами)по вратарским меркам Коротышка он,а в целом не плохо играет всю карьеру на 4+

      0
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 8 ноября 2018, 16:46

      Акинфей может быть и неудачно вышел, но и защитники просто провафлили в этом моменте.

      1
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 8 ноября 2018, 16:44

      Вспомним прошлые турниры (например,прошлый чемпионат Европы).У Акинфеева ляпов было выше крыши.Плохо,что эти ляпы случаются в ответственных матчах.А еще хуже,что лучше его все-равно нет

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 8 ноября 2018, 14:22

      Боится стыков. Главный недостаток Игоря. Как-то не помню- до Велитона он тоже поссыкивал?

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 ноября 2018, 14:13

      Армейцам давно надо было вратаря более серьезного найти. Акинфеев слишком мелок. Потому выходов он и сам боится, и часто ошибается в них. Была ведь возможность Довбню пригласить. Реально хороший вратарь с хорошими габаритами. Такие вратари если на перехват идут, многие напы в сторону шарахаются. А Акинфеева банально продавили.

      2
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      Рейтинг: +19

      Spair0 8 ноября 2018, 08:29

      В РФ*

      -1
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      Рейтинг: +19

      Spair0 8 ноября 2018, 08:29

      Срут, срут его до бесконечности, а чё есть кто-то лучше?

      2
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 8 ноября 2018, 08:17

      Полностью согласен с Dima Volk в отношении игры на выходах.А вообще-то полное ощущение,что сейчас с ней большие проблемы у большинства вратарей

      0
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