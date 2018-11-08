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    Тренер «Ромы» Ди Франческо: «ЦСКА показал себя с лучшей стороны, я не хотел рисковать»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что его футболистам не хватило уверенности в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА в Москве.

    «ЦСКА – молодая, быстрая команда. Мы играли в Москве при сумасшедшей поддержке болельщиков. Хорошо, что удалось забить быстрый гол. ЦСКА показал себя с лучшей стороны, нам помогло удаление, но оно произошло из-за того, что мы сильно атаковали.

    Я понимаю, что надо выигрывать и дожимать, когда мы ведем игру, я недоволен тем, что игроки немного расслабились, прошу всегда их быть максимально сконцентрированными.

    Надо было сделать что-то большее в плане атаки, забивать третий мяч и играть более стабильно, но я не хотел рисковать. Надо с большей уверенностью добиваться побед», – отметил Ди Франческо.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: ТАСС

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    08.11.2018 10:56
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