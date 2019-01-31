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    Ди Франческо – после 1:7 от «Фиорентины»: «Исключаю свою отставку. Никогда не думал об этом»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (1:7).

    «Любые комментарии сейчас будут излишними. Мы не можем позволить себе позориться и вести себя так во время матча. Это была ужасная игра по всем параметрам.

    Я хочу оценить все с холодной головой, не в самый разгар, потому что у меня сейчас не лучшее настроение.

    Мы отреагируем на эту ситуацию. Уверен, что клуб тоже. Сегодняшний матч выявил проблемы, которые проявлялись только намеками по ходу сезона.

    Но я могу исключить свою отставку. Никогда об этом не думал», – сказал Ди Франческо.

    Источник: Football Italia

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    31.01.2019 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 31 января 2019, 03:19

      Больший позор был с Викой

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