Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (1:7).

«Любые комментарии сейчас будут излишними. Мы не можем позволить себе позориться и вести себя так во время матча. Это была ужасная игра по всем параметрам.

Я хочу оценить все с холодной головой, не в самый разгар, потому что у меня сейчас не лучшее настроение.

Мы отреагируем на эту ситуацию. Уверен, что клуб тоже. Сегодняшний матч выявил проблемы, которые проявлялись только намеками по ходу сезона.

Но я могу исключить свою отставку. Никогда об этом не думал», – сказал Ди Франческо.